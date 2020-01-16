Порошенко: інформаційна атака на уряд - в інтересах Росїї

Оприлюднення записів ймовірних розмов під час наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука може бути в інтересах Росії, а також олігарха й колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу сказати, що це не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем’єр-міністра і керівництва економічного блоку. Треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти викликам і ризикам", – наголосив він.

На його думку, саме неукраїнські сили намагаються роздмухувати цей скандал.

"Подивіться, на яких каналах вийшла в першу чергу атака на український уряд – на російських каналах і на каналах одного відомого олігарха", – звернув увагу Порошенко.

Порошенко вважає, що зацікавлені особи хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу "одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним".

"І через який виводилися десятки, а може й сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Там є справжня причина. Там є позиція, яка забезпечує атаку на економічний блок уряду", – підкреслив Порошенко, наголосивши, що "Європейська солідарність" не братиме в цьому участі.