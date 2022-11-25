Порошенко готовит большую партию зимней формы, первые 5 тысяч комплектов уже уходят на фронт

Пятый президент Петр Порошенко сообщил о закупке большой партии зимней формы, которую по просьбе военных готовят для передачи на фронт. Первые 5 тысяч комплектов уже готовы к отправке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

По его словам, вместе с формой на передовую передадут карематы и генераторы. Также для военных заказали партию специальных химических грелок для рук и зимней обуви.

"К нам обратились с просьбой придать зимнюю форму. Мы подставим плечо Вооруженным силам и Минобороны. Мы разместили заказы на 50 тысяч комплектов формы - согласно заявкам, которые мы получили в течение последних трех недель", - сообщил Порошенко.