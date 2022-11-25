RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко готовит большую партию зимней формы, первые 5 тысяч комплектов уже уходят на фронт

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко сообщил о закупке большой партии зимней формы, которую по просьбе военных готовят для передачи на фронт. Первые 5 тысяч комплектов уже готовы к отправке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

По его словам, вместе с формой на передовую передадут карематы и генераторы. Также для военных заказали партию специальных химических грелок для рук и зимней обуви.

"К нам обратились с просьбой придать зимнюю форму. Мы подставим плечо Вооруженным силам и Минобороны. Мы разместили заказы на 50 тысяч комплектов формы - согласно заявкам, которые мы получили в течение последних трех недель", - сообщил Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко с 24 февраля направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины