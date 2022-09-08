Порошенко з естонським послом під Києвом випробували робота для евакуації поранених

За його словами, спільно з батальйоном парамедиків "Госпітальєри" започаткований проект реалізується спільно з батальйоном парамедиків "Госпітальєри" й називається "Журавель" - у пам’ять про морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув у Донецькій області, не дочекавшись допомоги.

За легендою навчань, військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку й отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота.

Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Поранений отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль.

"Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проект, де ми співпрацюємо. І 350 дронів Autel, які сьогодні вже працюють у всіх бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було організовано дуже ефективно - і з точки зору ціни, і з точки зору організації. Я дякую за допомогу естонському уряду, парламенту, естонському народу, і безумовно амбасаді Естонії в Києві", - наголосив Петро Порошенко.

Своєю чергою, посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутній під час випробувань, наголосив, що для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти у цій війні. "Ми щасливі допомогти вам, допомогти "Госпітальєрам" і надати вкрай важливі новітні технології", - додає він.

Порошенко також анонсував, що найближчим часом в Україну прибуде броньований Pinzgauer, який буде також виконувати функцію евакуації і швидкої допомоги пораненим на полі бою із застосуванням броні.