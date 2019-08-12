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Порошенка після допиту в ДБР намагалися закидати яйцями


Це вже другий випадок нападу на Порошенка

Невідомі спробували закидати яйцями п'ятого президента України Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

 

Після того, як Порошенко вийшов з будівлі ДБР, в його бік полетіли яйця, проте потрапили в основному у журналістів. Після цього в інцидент втрутилася поліція, а нападники втекли.

Зазначимо, після початку допиту Порошенко під ДБР проводилися акції як його підтримку, так і проти нього. Прихильники колишнього президента прийшли на мітинг з прапорами Євросоюзу і НАТО, а також плакатами з вимогою "чистити владу, а не медіа".

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 12 серпня п'ятого президента Петра Порошенка допитували дві години в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

Як повідомляло РБК-Україна, 25 липня після допиту п'ятого президента Україна Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань на його автомобіль було скоєно напад. Один із супротивників Порошенко стрибнув на капот, після чого на місці зав'язалася бійка, в тому числі із застосуванням сльозогінного газу.

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