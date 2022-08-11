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Порошенко у Донецькій області передав італійські бронемашини десантникам 79-ї бригади

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Італійські бронемашини MLS SHIELD, куплені волонтерами ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка, вже на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка, який передав їх десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у Донецькій області.

Як повідомив Порошенко, ця партія бронемашин дозволила укомплектувати цілий десантний батальйон. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

"Зараз всі мають об’єднати зусилля для контрнаступу і перемоги", - заявив він.

Як відомо, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України.

Порошенко також анонсував нові контракти на закупівлю гусеничної бронетехніки. Всього ж з 24 лютого на потреби армії структури Порошенка спрямували понад півмільярда гривень.

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Петро ПорошенкоДонецька область