Порошенко в День пам'яті "кіборгів": повік не забудемо

Цими днями 5 років тому тривало запекле протистояння українських воїнів з російським агресором у Донецькому аеропорту. Як повідомляє РБК-Україна, про це на сторінці у Facebook нагадав п'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

""Кіборги" вистояли, не вистояв бетон…нам випала честь жити в один час із справжніми Героями", - додав Порошенко.



На його думку, історія кіборгів - це історія мужності, незламності та боротьби.

"242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти. Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор", - написав Петро Порошенко.



П'ятий президент України зазначив, що українці завжди будуть пам'ятати наших Героїв. "Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!", - підсумумав Порошенко.