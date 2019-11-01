Порошенко про членство в НАТО: ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу

Росія та Кремль намагатимуться перешкодити Україні щодо отримання Плану дій щодо членства в НАТО та перспективам повноправного членства Альянсі, однак Україна повинна продемонструвати єдність у цьому важливому питанні. Про це заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Львівському безпековому форумі.

"Росія дуже підступна. Росія буде робити все можливе для того, щоб зруйнувати єдність країн-членів Альянсу. Путін буде їздити в Угорщину, буде окремо вести переговори з Данією щодо підписання угоди про "Північний потік – 2", буде окремо вести переговори з Францією про "українські банди"…", – зазначив Порошенко.

"Подивіться, скільки відбулось лише за останні тижні. І це ще не все. Спроба Угорщини заблокувати резолюцію Північноатлантичної ради і блискуча дипломатія послів – членів Північноатлантичної ради, яка дозволила прийняти підсумкову резолюцію", – додав він.

Порошенко зазначив, що "ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу, бо зараз під парасолькою розведення військ складеться враження – почекайте, Росія ж вже все зробила, а навіщо ж ми санкції тримаємо проти неї".

Він наголосив, що говорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про надзвичайну важливість на найближчому саміті мати питання ПДЧ Україні в порядку денному.

"Я не маю жодної ілюзії про те, що в грудні в Лондоні ПДЧ в НАТО не буде наданий. Але ми маємо підготуватися і не пізніше 2023 року Україна офіційно має підписати ПДЧ, бо всі країни, які стали членами НАТО, стали членами виключно через механізм ПДЧ", – підкреслив він.

Порошенко зауважив, що не існує іншого механізму, зокрема і Північна Македонія також стає членом НАТО виключно через механізм ПДЧ.

"І нам потрібно визначитись – чи ми хочемо обмежитись лише розмовами, лише окремими програмами співробітництва, річна програма, трастові фонди, допомога озброєнням, допомога навчанням, інші програми", – сказав він.

Порошенко також назвав небезпечною поширену тезу про те, що Україна повинна сконцентруватись на окремих трьох-чотирьох програмах.

"Ні. Ми країна в стані війни. Ми країна, яка боронить не лише власну землю, боронить не лише цінності свободи і демократії, і платить за це найбільшу ціну. Україна боронить східний фланг НАТО", – підкреслив Порошенко.

"І якщо хтось з країн-членів буде думати, що це там десь Україна вирішує якесь своє завдання – це помилка. Бо українські воїни б’ються за безпеку кожної країни-члена НАТО. Лише з таким розумінням ми будемо мати ефективну співпрацю з НАТО", – додав п’ятий президент України.

За його словами, саме тому надзвичайно принципово важливо, що українська влада нарешті задекларувала ті "червоні лінії", яких вона не має перетнути.

"Це правильна відповідь на рух воїнів, волонтерів, добровольців "Ні капітуляції!". Бо це крок для єдності країни. Це так як ми маємо об’єднатися і зберегти Україну. Це є відповідь на ті виклики, які стоять перед Україною", – сказав він.

"Протистояти Росії може лише сильна Україна, з сильною армією, з сильним сектором безпеки, модернізованою, об’єднаною, реформованою з потужною економікою, яка має абсолютно чітку перспективу – повноцінного членства НАТО. За 70 років існування НАТО на жодну країну-члена Альянсу не було здійснено агресію Україна заробила це, коли віддала третій за величиною ядерний потенціал, коли вона зараз з честю пройшла надпотужне випробування російською агресією", – резюмував він.