Порошенко анонсировал еще одну крупную партию техники для ВСУ

"Вы видите DAF'ы, мы уже немало передали их Вооруженным Силам из Британии и обязательно продолжим это делать. Но здесь, помимо всего прочего, есть более мощные грузовики с кранами - для нашей артиллерии. Чтобы быстрее грузить снаряды и чтобы они быстрее долетали до места назначения", - заявил Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" передали в ВСУ уже более сотни грузовиков Leyland DAF 45.150, а общее количество законтрактованных в Великобритании машин - более 350 единиц.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта.