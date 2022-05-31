Порошенко анонсував сьомий пакет санкцій проти Росії і санкції ЄС проти очільника РПЦ

"По - перше, історичним є сам факт проведення саміту. Це перший саміт, який ЄНП, лідер Європейського Союзу присвятила Україні. Дуже важливо, що в резолюції всі без винятку пропозиції нашої команди, а ми активно працювали протягом останнього тижня, потрапили в кінцеву резолюцію. Щойно вони підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті. Це принципово", - наголосив Порошенко.

Також, за його словами, нарешті буде прийнято нафтове ембарго. Є певне відтермінування, але на дуже короткий термін для трьох країн.

"Так, є низка позицій, але наша мета - зруйнувати використання Росією нафти і газу як зброї. І сьогодні зроблений перший важливий крок в цьому напрямку. 90% нафти російської, яку споживала Європа, буде зупинено", - додає Порошенко.

Крім того, у шостий пакет санкцій буде включено очільника російської православної церкви Кіріла (Гундяєва) та відключення SWIFT російського "Сбербанку". Таким чином, сьогодні залишився один "Газпромбанк", який використовують для сплати платежів за російський газ.

"І ми зараз працюємо над тим, щоб у сьомому пакеті - а ми говоримо про сьомий пакет - обов`язково був присутній "Газпромбанк" і експорт російського газу до Європи. Це все ще великий пакет, який Путін використовує для продовження війни", - пояснив Порошенко.