Порнозвезда анонсировала видео с молодым лидером середняка НБА: иск не за горами

Актриса жанра 18+ публично предупредила Национальную баскетбольную ассоциацию и руководство "Пеликанс" о намерениях опубликовать видео. Она призвала луизианцев обменять форварда в другую команду.

"НБА, у меня есть секс-видео с участием Зайона Уильямсона и меня. "Пеликанс", обменяйте его, он не заслуживает быть в Нью-Орлеане! Секс-записи вскоре выйдут", – написала Миллз.

На такой шаг порнозвезда пошла из-за угроз баскетболиста. Он якобы нанял людей, запугивавших представительницу секс-индустрии. Миллз также анонсировала судебный иск против Уильямсона.

"Зайон не сможет выиграть дело против меня. У меня есть физические доказательства того, что он посылал людей, чтобы угрожать мне. И он сам это знает. Зайон, я подаю на тебя в суд за весь вред, который ты причинил мне", – добавила. актриса.

Кто такой Зайон Уильямсон

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Первый номер драфта НБА-2019, выбран "Нью-Орлеаном".

Провел три сезона в рядах "Пеликанс", а всю кампанию 2021/22 пропустил из-за тяжелой травмы. Попал в первую сборную новичков ассоциации (2020) и ростер Матча всех звезд-2021. Средние цифры прошлого сезона – 26 очков, 7 подборов, 4.6 передачи, 1.1 перехват за 33 минуты на паркете.

В 2019 году подписал контракт с Air Jordan на 75 млн долларов. Соглашение стало вторым по величине в истории для новичков НБА после 90-миллионного контракта Леброна Джеймса.