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Раненый из-за обстрела Берислава скончался в больнице, - Херсонская ОВА

Фото: раненый из-за обстрела Берислава скончался в больнице (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В больнице в Бериславе Херсонской области скончался мужчина. Он вчера получил ранения в результате обстрела российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"К сожалению, 55-летний мужчина, получивший вчера тяжелые ранения из-за вражеских обстрелов Берислава, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские войска ударили артиллерией по центру Берислава Херсонской области. Из-за чего один человек получил ранения, также было повреждено здание магазина.

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