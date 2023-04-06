Раненый из-за обстрела Берислава скончался в больнице, - Херсонская ОВА

"К сожалению, 55-летний мужчина, получивший вчера тяжелые ранения из-за вражеских обстрелов Берислава, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские войска ударили артиллерией по центру Берислава Херсонской области. Из-за чего один человек получил ранения, также было повреждено здание магазина.

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