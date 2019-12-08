Вже пора: MONATIK пояснив рішення дружини змінити прізвище в мережі (відео)

Український артист MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік), який втретє поспіль забрав нагороду в номінації "Співак року" на M1 Music Awards 2019, розповів, чому його дружина в соціальних мережах змінила прізвище. Співак зізнався, як провів місяць в Америці і чому не взяв з собою дітей. Про це йдеться в інтерв'ю "Світському життю".

Дмитро Монатік розповів про місяць відпочинку в Америці. Під час туру співак почав викладати свої спільні фото з дружиною. Артист розповів, чому нарешті дружина вирішила змінити прізвище в соцмережах і чому не з'являється з артистом у інтерв'ю.

"Її дуже любить камера, але вона її не дуже любить. Я і не змушую, ну правда. Але якщо вона захоче, ми поговоримо із задоволенням. Ми просто якось подорожували і вирішили: ну слухай, мені здається, що вже пора поміняти прізвище, тому що в паспорті воно ж інше", - розповів артист.

Він також додав, що з моменту весілля у його дружини Ірини в документах було написане прізвище Монатік, але вона довгий час не змінювала дівоче прізвище в соцмережах.

MONATIK розповів, чому його дружина нещодавно змінила прізвище

Нагадаємо, що раніше MONATIK розчулив трепетним фото з синами в Австрії.