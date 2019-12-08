ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вже пора: MONATIK пояснив рішення дружини змінити прізвище в мережі (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.12.2019 - 21:16
Вже пора: MONATIK пояснив рішення дружини змінити прізвище в мережі (відео)
Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/irinademicheva)

Співак MONATIK розповів про причини зміни прізвища його дружини в соціальних мережах

Український артист MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік), який втретє поспіль забрав нагороду в номінації "Співак року" на M1 Music Awards 2019, розповів, чому його дружина в соціальних мережах змінила прізвище. Співак зізнався, як провів місяць в Америці і чому не взяв з собою дітей. Про це йдеться в інтерв'ю "Світському життю".

Дмитро Монатік розповів про місяць відпочинку в Америці. Під час туру співак почав викладати свої спільні фото з дружиною. Артист розповів, чому нарешті дружина вирішила змінити прізвище в соцмережах і чому не з'являється з артистом у інтерв'ю.

"Її дуже любить камера, але вона її не дуже любить. Я і не змушую, ну правда. Але якщо вона захоче, ми поговоримо із задоволенням. Ми просто якось подорожували і вирішили: ну слухай, мені здається, що вже пора поміняти прізвище, тому що в паспорті воно ж інше", - розповів артист.

Він також додав, що з моменту весілля у його дружини Ірини в документах було написане прізвище Монатік, але вона довгий час не змінювала дівоче прізвище в соцмережах.

MONATIK розповів, чому його дружина нещодавно змінила прізвище

Нагадаємо, що раніше MONATIK розчулив трепетним фото з синами в Австрії.

"Рада, що не відпустила": Могилевська розбурхала несподіваним зізнанням відомому чоловікові "Такі щирі": дружина MONATIK'а розчулила щасливим фото з чоловіком з США
Новини України MONATIKДмитрий Монатик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся