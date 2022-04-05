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Пора додому. Стефанчук закликав цивілізований світ за 24 години депортувати посадовців РФ

Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Антон Федорців

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до іноземних країн із закликом анулювати візи російським посадовцям і членам їхніх сімей та негайно відправити їх додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спікера.

Стефанчук вимагає анулювати візи та депортувати з країн цивілізованого світу цілий прошарок росіян. До переліку ввійшли високопосадовці РФ, їхні подружжя, діти, батьки та всі інші родичі.

Усі ті, хто навчається, відпочиває, лікується чи перебуває за кордоном з іншою метою, на думку спікера, мають бути депортовані західними країнами впродовж 24 години. "Росіяни, додому!" – резюмував голова ВР.

До слова, Швеція вирішила вислати з країни трьох російських дипломатів.

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