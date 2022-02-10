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Спроба теракту в Києві. СБУ затримала завербованого спецслужбами Білорусі підозрюваного

Автор: Анастасія Рокитна

СБУ затримала підозрюваного у підготовці теракту в Києві. Зловмисник намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

СБУ встановила, що це місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур, повідомили у прес-службі.

"Його завербували через одну з анонімних груп месенджеру Telegram. Оплату за свою підривну діяльність отримував з-за кордону на свою банківську картку", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Києві готувався теракт (СБУ)

Киянину повідомлено про підозру. Провадження відкрите за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ст. 111 (державна зрада),
  • ст. 258 (терористичний акт).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила харків’янина на співпраці зі спецслужбами РФ.

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ТерактКиїв