Спроба теракту в Києві. СБУ затримала завербованого спецслужбами Білорусі підозрюваного

СБУ затримала підозрюваного у підготовці теракту в Києві. Зловмисник намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
СБУ встановила, що це місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур, повідомили у прес-службі.
"Його завербували через одну з анонімних груп месенджеру Telegram. Оплату за свою підривну діяльність отримував з-за кордону на свою банківську картку", - йдеться у повідомленні.
Киянину повідомлено про підозру. Провадження відкрите за двома статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, раніше СБУ викрила харків’янина на співпраці зі спецслужбами РФ.