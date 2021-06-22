Спроба приховання вбивства. Названа причина вибуху в будинку під Києвом

Вибух в житловому будинку в Білогородці стався через підпал. Правоохоронці з'ясували, що чоловік намагався приховати вбивство.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Київської області.

У вбивстві підозрюють моряка далекого плавання. Наразі він затриманий та бере участь у слідчих діях, які проводять правоохоронці.

"Там умисне приховання слідів злочину. Моряк далекого плавання убив загиблого. Перерізав горло та вирізав серце. Потім облив все сумішшю, яку ми зараз встановлюємо, та підпалив, щоб приховати сліди злочину", - сказали в поліції.

Правоохоронці готують підозру затриманому. Його підозрюють за статтею умисне вбивство та статтею про умисне пошкодження майна. Чоловіку загрожує від 15 років позбавлення волі.