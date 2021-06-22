ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спроба приховання вбивства. Названа причина вибуху в будинку під Києвом

Новость на русском →
Білогородка, Вівторок 22 червня 2021 16:18
Спроба приховання вбивства. Названа причина вибуху в будинку під Києвом Фото: поліція назвала причину вибуху в Білогородці (facebook.com MNS_GOV_UA)
Автор: Дмитро Левицький

Вибух в житловому будинку в Білогородці стався через підпал. Правоохоронці з'ясували, що чоловік намагався приховати вбивство.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Київської області.

У вбивстві підозрюють моряка далекого плавання. Наразі він затриманий та бере участь у слідчих діях, які проводять правоохоронці.

"Там умисне приховання слідів злочину. Моряк далекого плавання убив загиблого. Перерізав горло та вирізав серце. Потім облив все сумішшю, яку ми зараз встановлюємо, та підпалив, щоб приховати сліди злочину", - сказали в поліції.

Правоохоронці готують підозру затриманому. Його підозрюють за статтею умисне вбивство та статтею про умисне пошкодження майна. Чоловіку загрожує від 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора у Білогородці стався вибух в багатоповерхівці, який спровокував пожежу. На місці пожежі знайшли тіло чоловіка. А в результаті пожежі постраждали 9 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Київська область преступления
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою