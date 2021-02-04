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Спроба самогубства у відділку поліції Києва: затриманий зліз з вікна

Автор: Дмитро Левицький

Затриманий за сутички під телеканалом "НАШ" в Києві, який погрожував вчинити самогубство у відділку поліції, зліз з вікна. Правоохоронці пообіцяли йому, що проведуть службове розслідування.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції.

Як видно з відео, яке поширили в соцмережах, затриманий разом з представниками поліції вийшов до журналістів та розповів, що правоохоронці пішли з ним на угоду, погодившись провести розслідування.

Представник поліції заявив, що на час розслідування відсторонять начальника Шевченківського управління поліції та начальника превенції того ж управління.

"Відсторонених поки немає, буде проводитися розслідування", - сказали РБК-Україна в поліції.

Нагадаємо, сьогодні під телеканалом "НАШ" у Києві сталися сутички між протестувальниками, які вимагали його закриття, та правоохоронцями. Поліцейські затримали чотирьох учасників заворушень та доставили їх у відділок.

У відділку поліції один із затриманих виліз на вікно та погрожував пригнути вниз. Чоловік вимагав приїзду глави МВС, журналістів та закриття телеканалу "НАШ.

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