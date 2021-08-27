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Популярність Кличка в Німеччині - шанс для України вирівняти стосунки з ЄС, - експерт

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 19:04
Популярність Кличка в Німеччині - шанс для України вирівняти стосунки з ЄС, - експерт Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Участь мера Києва та лідера партії "УДАР" Віталія Кличка в агітаційному заході кандидата у канцлери Арміна Лашета - шанс для України вирівняти стосунки з Німеччиною зокрема та Європейським Союзом загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку політичного експерта Валентина Гладких у Facebook.

На його думку, Кличко може конвертувати свою популярність у Німеччині для просування українських інтересів.

"Безумовно, Віталій Кличко має потужний бекграунд у Німеччині, де він є знаною та шанованою людиною. Щиро кажучи, іноді саме завдяки Кличку німці знають про Україну і цікавляться українськими подіями. З огляду на це, може то і добре, якщо Віталій Кличко зможе конвертувати свою пізнаваність та впливовість в Німеччині для просування українських інтересів", - зазначив Гладких.

За його словами, в даному випадку не важливо, чи подобається кандидатура пана Лашета українцям, чи ні. Україні доведеться будувати стосунки з будь-якою особою, за яку проголосують громадяни Німеччини.

"Скидається на те, що Лашет має серйозні шанси на успіх, тож подобається він нам чи ні, але Україні доведеться мати з ним справу. І тут популярність Кличка може стати шансом для України вирівняти стосунки з Німеччиною зокрема та Європейським Союзом загалом", - підкреслив Гладких.

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Віталий Кличко Германия
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