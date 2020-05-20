Усик, який потрапив "Миротворець", станцював з відомою українською співачкою

Олександр Усик, який нещодавно потрапив у "Миротворець" за свої висловлювання про "братський народ" росіян, з'явився на запальному відео з популярною українською співачкою Олею Поляковою. Відео опублікували на сторінці Lomus Official в Instagram.

У ролику показано, як Усик та Полякова з радістю вітають один одного, а потім виконують гарячий танець під кілька композицій. У відео можна спостерігати, як зірки рухаються в такт один одному. До речі, соціальної дистанції Полякова та Усик дотримуються.

Зазначимо, що ролик у соцмережі за короткий час придбав небувалу популярність. Його подивилися майже 40 тисяч осіб.

Слід зазначити, що Олександр Усик і Василь Ломаченко потрапили в "чорний список" "Миротворця" і названі зрадниками. Спортсмени знялися у фільмі за участю священиків УПЦ МП, в яких вони агітують за братерство з росіянами і заперечують військову агресію РФ.

Через деякий час Олександр Усик і Василь Ломаченко отримали пропозицію від Федерації боксу Росії про надання громадянства РФ. Промоутер Усика Олександр Красюк різко відповів на подібну пропозицію і заявив, що Кремль не в праві навіть згадувати імена українських боксерів.

Як ми раніше писали, колега спортсменів дала інтерв'ю.