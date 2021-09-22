За ціною Kia Sportage: для Toyota Land Cruiser 300 випущений дорогою тюнінговий обвіс

Японське тюнінг-ательє Liberty Walk стало популярним завдяки яскравим обважень для суперкарів і позашляховиків. Звичайно, вони не могли пройти повз "рідного" Toyota Land Cruiser 300.

Японський тюнер анонсував для "трьохсотки" тюнінг-комплект, розроблений у співпраці зі Sphere Light. Новий кит доступний до замовлення з 2022 року. Liberty Walk оснастив позашляховик новим спойлером спереду, додатковими світлодіодними денними ходовими вогнями та ін.

Логотип Toyota на решітці радіатора замінили на напис Liberty Walk з імітацією вуглецевого волокна. У передні крила вбудували Додаткові повітрозабірники. 22-дюймові колісні диски не тільки більше опціональних заводських на дюйм, але і значно ширше. Дах і п'ята двері отримали додаткові спойлери.

Перші поставки кита замовникам очікуються в 2022 році, але Liberty Walk вже оголосила ціни. Повний тюнінг-набір обійдеться покупцям в 17 870 доларів в Японії і 19 580 доларів на інших ринках.