Японські вчені змогли ізолювати коронавірус для розробки вакцини

Японський Національний інститут інфекційних захворювань заявив, що йому вдалося культивувати і ізолювати новий коронавірус, що дозволити розробити вакцину. Про це передає The Japan Times.

Коронавірус вчені змогли ізолювати від жителя Японії, у якого був підтверджений вірус. Використовуючи ізольований вірус, інститут почне роботу з розробки вакцини і препарату проти коронавірусу, а також створення тестів для швидкої діагностики.

Інститут також запропонує ізольований вірус дослідникам і компаніям, які спробують виявити механізм зараження і дослідити токсичність вірусу.

За даними японського інституту, послідовності генома ізольованого вірусу на 99,9% збігаються з послідовностями, оприлюдненими до цього урядом Китаю.

"В ізольованого вірусу не було жодної генної мутації, що призводить до більш високої інфекційності або токсичності", - повідомили в інституті.

Нагадаємо, в Китаї за добу від коронавірусу нового типу 2019-nCoV померли 46 осіб. Таким чином, число жертв досягло 259 осіб. Число інфікованих коронавірусом становить вже близько 12 тисяч чоловік. З них 1795 осіб перебувають у важкому стані.