Японія заборонила в'їзд в країну з України через коронавірус

Уряд Японії включило Україну до списку країн, громадянам яких заборонено у в'їзді в країну у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє NHK.

Повідомляється, що японський уряд прийняв рішення про розширення списку, включивши в нього ще 14 країн, де зафіксовано розповсюдження COVID-19 - Україну, Росію, Білорусь, Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ, Кувейт, Оман, Джібуті, Перу, Домініканську Республіку, Антигуа і Барбуда, Сент-Крістофер і Невіс, а також Барбадос.

Заборона вступає в силу в середу для громадян, які не є японцями, і протягом 14 днів до прибуття в Японію перебували в цих країнах.

Також уряд продовжив термін дію заборони до кінця травня. Всього список включає 87 країн світу.

Нагадаємо, Японії 16 квітня було введено надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. Режим НС триватиме до 6 травня.

Зазначимо, станом на 27 квітня у світі кількість інфікованих коронавірусом перевищило 3 мільйони осіб. Померло понад 207 тисяч пацієнтів з COVID-19, одужали - близько 900 тисяч чоловік.