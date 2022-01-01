Японія розробляє довічну вакцину від коронавірусу

Японські вчені розробляють довічну вакцину від COVID-19. Фармкорпорація Nobelpharma планує розпочати клінічні випробування вакцини в 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Japan Times.
Вихідною основою препарату стане вакцина проти осп. За попередньою інформацією, в рекомбінантний вірус осповакцини буде включений спайковий білок вірусу SARS-CoV-2.
Подібна вакцина може давати пацієнтам довічний імунітет. Вже зараз заявлено, що одна доза цієї вакцини зберігає противірусний ефект довше 20 місяців.
Японія наразі використовує в кампанії по вакцинації населення вакцини компаній Pfizer, BioNTech, Moderna та AstraZeneca.