Японія продовжує режим надзвичайного стану через COVID-19

Екстрені обмеження в Японії зокрема зосереджені на обмеженні роботи закладів харчування та продажу алкоголю.

Влада Японії пояснює таке рішення тим, аби приборкати спалах COVID-19 та запобігти переповненню лікарень хворими на коронавірус.

Зазначено, що обмеження, введені у зв'язку з НС, мали б завершитися 12 вересня, однак їх вирішили продовжити до 30 числа поточного місяця.

Однак медики зазначають, що введені обмеження не допомогли достатньою мірою знизити кількість важких випадків і навантаження на медичну систему через коронавірус, як того очікувала влада.