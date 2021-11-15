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Японія планує на два місяці скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID-19

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Японія, Понеділок 15 листопада 2021 07:51
Японія планує на два місяці скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID-19 Фото: Японія планує на два місяці скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Японія планує на два місяці скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID-19. Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії розглядає таку можливість для тих, хто отримав дві дози шість місяців тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Міністерство готується до цього кроку, одночасно розглядаючи збереження інтервалу приблизно у вісім місяців в якості стандарту для проведення додаткової вакцинації відповідно до початкового плану", - йдеться в повідомленні.

МОЗ Японії взяв до уваги інформацію з інших країн, згідно з якою ефект від вакцинації починає слабшати через шість місяців після другого щеплення.

Міністерство планує представити відповідну пропозицію на засіданні консультативної ради експертів, яке має відбутися в понеділок.

Раніше ми писали, що в Японії планують у грудні почати вакцинувати населення від коронавірусу третьою дозою.

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