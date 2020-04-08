Японія передасть Україні партію препарату для боротьби з коронавірусом

Уряд Японії передасть Україні партію препарату фавипиравир ("Авиган"), який нібито полегшує перебіг захворювання коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

При цьому наголошується, що на даний момент немає підтвердження ефективності використання препарату при лікуванні COVID-19, проводяться клінічні дослідження.

"Ми вдячні Уряду Японії, яке дуже швидко відгукнулася на наше прохання про допомогу, і Україна увійшла до списку країн, які отримають ці ліки. Українські дипломати по всьому світу продовжують збирати інформацію про прогресивних практиках лікування COVID-19, а команда МЗС у Києві щодня забезпечує необхідну підтримку у залученні та доставці необхідної допомоги в Україні", - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Партія препарату фавипиравир буде направлена в Україну через систему ООН, після чого буде розподілена по медичним установам.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня в регіони України відправили 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких і вкрай важких формах хвороби коронавирусной.

Відзначимо, на даний момент в світі більше 70 країн займають дослідженнями для створення вакцини проти коронавіруса. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про прискорення темпів дослідження.