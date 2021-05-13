Японія відмовляється приймати учасників Олімпійських ігор через нову хвилю COVID

Сорок з більш ніж 500 міст, які зареєстровані для прийому міжнародних спортсменів, прийняли рішення не приймати учасників Олімпіади для тренувальних таборів і культурного обміну до початку спортивного змагання.

Небажання деяких міст приймати приїжджих спортсменів, які зазвичай є предметом гордості громад за межами приймаючого міста, є останньою ознакою глибокого занепокоєння в Японії з приводу планування ігор в розпал пандемії.

Зокрема, через сплеск заражень був скасований передолімпійський збір національної збірної Сполучених Штатів з легкої атлетики в префектурі Тіба.

Губернатор Тіба Тосіхіто Кумагаї заявив, що префектура не гарантуватиме лікарняні ліжка для спортсменів, оскільки вони не повинні отримувати преференції.

"Префектура Тіба не думає про те, щоб гарантувати дефіцитні лікарняні ліжка ... для спортсменів і людей, що беруть участь в Олімпійських іграх, таким чином, щоб заборонити нашим жителям користуватися ними", - заявив він.

В той самий час чиновник з міста Окуідзумо Сіро Хасегава заявив, що у місцевої влади немає можливості приймати індійську хокейну команду для тренувань перед іграми, як планувалося.

"Час і витрати обмежені, тому неможливо проводити заходи з обміну між жителями і спортсменами", - заявив він.