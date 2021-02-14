Японія схвалила використання COVID-вакцини Pfizer

Очікується, що вакцинація розпочнеться у другій половині лютого і пройде в кілька етапів.

В першу чергу вона торкнеться приблизно 4 млн медичних і соціальних працівників. У другу чергу будуть вакциновані близько 36 млн осіб старше 65 років.

Затвердження вакцин в Японії зазвичай займає рік або два, але уряд скоротив період вивчення до двох місяців, скасувавши вимогу про проведення великих клінічних випробувань третьої фази в Японії.

Нагадаємо, зараз у світі проходить вакцинація препаратами Moderna, Pfizer і AstraZeneca. Також частина країн використовують російську вакцину Супутник V, а також китайські Sinovac і Sinopharm.