Японія фіксує рекордну кількість добових COVID-заражень напередодні Паралімпіади

У Японії зареєстрували рекордну кількість нових випадків COVID-19. За кілька днів до початку Паралімпійських ігор у країні 23 917 добових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначено, що ліжка для невідкладної допомоги в Токіо майже заповнені, там за добу виявили 5 386 випадків захворювання.

Проте медики заявляють, що було проведено мало тестувань, а отже фактичне число може бути набагато вищим.

"Більш як 80% ліжок інтенсивної терапії в Токіо зайняті, а в сусідній префектурі Канагава цей показник вже становить 100%", - йдеться у повідомленні.

Наразі надзвичайний стан діє для майже 60% населення Японії та триватиме до 12 вересня, хоча спочатку планувалося, що він завершиться 31 серпня.