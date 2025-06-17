Изуродованная инфраструктура, раненые и погибший: россияне ударили по Никополю дронами

Удары РФ по Никополю

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно атакует Никополь и окружающие населенные пункты.

Так, в ночь на 2 июня оккупанты нанесли прицельный удар по подразделению спасателей. После прибытия медиков враг нанес второй удар. Согласно данным ГСЧС, в результате удара по подразделению спасателей были повреждены окна, стены, а также вход в укрытие, в котором находились специалисты.

Также в начале мая войска РФ атаковали Никопольский район, в результате чего пострадал человек. Под обстрелы тогда попали сам Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.