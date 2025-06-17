Изуродованная инфраструктура, раненые и погибший: россияне ударили по Никополю дронами

Российские войска ударили ударным беспилотником по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки погиб 63-летний мужчина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Он также подчеркнул, что в результате вражеского обстрела изуродованы инфраструктура, учебное заведение, частные дома и хозяйственные постройки. Кроме того, армия РФ уничтожила легковой автомобиль.

"В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 63-летний мужчина. Еще двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. 50-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. 37-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно", - отметил глава Днепропетровской ОГА.

Удары РФ по Никополю

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно атакует Никополь и окружающие населенные пункты.

Так, в ночь на 2 июня оккупанты нанесли прицельный удар по подразделению спасателей. После прибытия медиков враг нанес второй удар. Согласно данным ГСЧС, в результате удара по подразделению спасателей были повреждены окна, стены, а также вход в укрытие, в котором находились специалисты.

Также в начале мая войска РФ атаковали Никопольский район, в результате чего пострадал человек. Под обстрелы тогда попали сам Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады.

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