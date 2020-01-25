У Японії зафіксували третій випадок зараження китайським вірусом

Третій випадок зараження новим типом коронавірусу 2019-nCoV зафіксували у Японії. Про це заявило Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії, повідомляє видання The Japan Times.

Вказано, що третьою людиною, яка заразилася, стала китайська туристка, яка приїхала з Ухань 18 січня. Раніше у Японії з новим типом вірусом уже були госпіталізовані двоє приїжджих з Китайської народної республіки.

Нагадаємо, у Китаї зафіксований перший випадок смерті медичного працівника після зараження новим вірусом. Так, інцидент стався у місті Ухань. Вказано, що зараження 62-річного хірурга Лян Удун запідозрили минулого тижня. Після виявлення хвороби чоловіка госпіталізували в міську лікарню, проте він помер.

Таким чином, це перший випадок смерті медичного працівника після зараження новим коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, кількість загиблих від нового вірусу у Китаї перевищила 40 осіб. За підтвердженими даними, понад тисячу жителів країни були заражені вірусом. Лише 24 січня в Ухані від вірусу померли 15 людей.

Крім того, Австралія і Малайзія офіційно підтвердили перші випадки захворювання китайським вірусом. У Малайзії коронавірус був виявлений у 3 осіб, які прибули в країну з Китаю.

Підкреслимо, два випадки захворювання новим вірусом були підтверджені у Франції. Хворі на коронавірус були виявлені в передмісті Парижа і Бордо. Один із хворих звернувся за медичною допомогою після візиту в Китай.