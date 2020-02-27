У Японії зафіксували повторний випадок зараження коронавірусом

У Японії коронавірусом COVID-19 заразилася жінка, яку раніше виписали з лікарні у зв'язку з повним одужанням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що 26 лютого жінка звернулася до лікарів зі скаргами на болі в горлі та грудях. У лікарні діагностували захворювання COVID-19.

Діагноз є першим повторним випадком захворювання в Японії - ця ж жінка раніше лікувалася в медичній установі Осаки та була виписана з лікарні 1 лютого у зв'язку з повним одужанням.

Після цього випадку місцева влада закликала уряд країни переглянути списки пацієнтів і стежити за станом громадян, які були виписані з лікарень, оскільки, на думку експертів, існує великий ризик повторного зараження вірусом.

"Після того, як у вас була інфекція, вона може залишатися в стані спокою та з мінімальними симптомами, і тоді ви можете отримати загострення, якщо вона потрапить у легені", - заявив молодший професор мікробіології та патології в Медичній школі Нью-Йоркського університету Філіп Тірно.

Станом на сьогодні відомо про 186 випадків інфікування коронавірусом на території Японії.

Нагадаємо, раніше у китайському місті Ухань було зафіксовано 195 випадків повторного зараження коронавірусом COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло про рекомендації МЗС українцям, які перебувають або збираються відвідати Японію.