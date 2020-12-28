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У Японії виявили новий штам COVID-19 з ПАР

Токіо, Понеділок 28 грудня 2020 16:08
У Японії виявили новий штам COVID-19 з ПАР
Фото: дівчина в масці (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії виявило зараження новим штамом коронавірусу у жінки. Зараження новим штамом COVID-19 відбулося в Південно-Африканській Республіці.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ Японії.

Наголошується, що 19 грудня жінка у віці 30 років прибула до Японії через токійський міжнародний аеропорт "Наріта". На момент обстеження у неї не було симптомів зараження.

Так, в Японії виявили вже сім випадків інфікування новим штамом, шестеро заражених раніше перебували у Великобританії.

Нагадаємо, 25 грудня в Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі інфіковані прибули з Британії.

Крім того, уряд Японії заборонив в'їзд на територію країни до кінця січня.

Додамо, що понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразний, ніж інші.

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