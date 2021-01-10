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У Японії виявили нову мутацію COVID. Його завезли з Бразилії

Автор: Юлія Струк

У Японії виявили новий варіант коронавірусу у чотирьох осіб. Його завезли з Бразилії.

Про це повідомляє агентство Kyodo, посилаючись на владу країни.

Відзначається, що після мутації COVID-19 завезли в Японію чотири людини. Їх виявили в токійському аеропорту Ханеда 2 січня, заражені прилетіли з Бразилії.

У Національному інституті інфекційних захворювань підкреслюють, що поки що немає доказів більшої заразності нового штаму. Вченим також невідомо, чи викликає цей тип інфекції більш важку форму захворювання.

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Глава інституту Такадзі Вакіта заявив, що ця мутація має схожість з більш заразними штамами коронавірусу, які поширюються у Великобританії і Бразилії.

Як писало РБК-Україна, Японія раніше анонсувала з 7 січня режим надзвичайної ситуації у Токіо і трьох сусідніх префектурах Сайтама, Тіба і Канагава. Таке рішення влада ухвалила у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Японії вирішив заборонити в'їзд у країну іноземців. Обмеження триватиме мінімум до 31 січня.

Крім того, в Японії виявили кілька випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі люди з цим штамом прибули з Великобританії.

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