В Японії виявили 18 випадків зараження штамом коронавірусу "Ета"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK .

Відзначається, що ці випадки були виявлені після відправки на повторний аналіз образів, що дали позитивний результат тестування на наявність коронавірусу в період з грудня 2020 по 3 вересня 2021 року.

Штам коронавірусу "Ета" вперше зафіксували у Великій Британії в грудні минулого року. У березні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) додала його до переліку штамів, що викликають інтерес.

Зараз штам коронавірусу зафіксували в більш ніж 70 країнах.