У Японії вилікували першого зараженого коронавірусом

У Японії вилікували чоловіка, який першим заразився новим видом коронавірусу 2019-nCoV всередині країни, не відвідуючи при цьому Китай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японську газету Nihon Keizai.

Як повідомляється, 60-річний чоловік був виписаний з японської лікарні в префектурі Нара сьогодні, 8 лютого. Чоловік працював водієм автобуса у групи китайських туристів у місті Нара. Він був першим, хто захворів на коронавірус не виїжджаючи за межі Японії.

Попередньо встановлено, що чоловік міг заразитися коронавірусом від туристів з Китаю, серед яких могли бути інфіковані. Зазначається, що симптомів захворювання у нього не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих на коронавірус в Японії зросла до 17 осіб. Наприкінці січня в країні було підтверджено 3 нових випадки захворювання.

Також РБК-Україна писало, що у Франції підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV. Один з хворих, за даними французького міністра охорони здоров'я, є громадянином Британії. Також серед хворих є дитина. На сьогодні у Франції підтверджено 11 випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, станом на 8 лютого число померлих від коронавірусу в Китаї зросло до 722 осіб. При цьому підтверджені 34 546 випадку зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, лікування все ще проходять 31 744 особи, із них 6101 людина знаходиться у важкому стані, 2050 осіб виписано з лікарень.