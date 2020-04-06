В Японії введуть локальний режим НС через пандемію коронавірусу

Через пандемію коронавірусу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе готується оголосити локальний режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє місцевий сайт asahi.com.

Повідомляється, що надзвичайну ситуацію оголосять у семи префектурах Японії терміном на один місяць. Очікується, що прем'єр Абе виступить з відповідною заявою у вівторок, а сам режим НС набуде чинності середу, 8 квітня.

Надзвичайна ситуація буде введена в Токіо, сусідніх з ним префектурах Канагва, Тіба, Сайтама, а також префектурах Осака, Хего і Фукуока.

Нагадаємо, минулого тижня Японія посилила правила в'їзду. Зокрема, всі прибулі до країни повинні пройти 14-денний добровільний карантин.

Також повідомлялося, що влада Японії пропонує пакет заходів для стимулювання економіки на суму 16-17% від валового внутрішнього продукту. Зазначимо, за даними Світового банку на 2019 рік, ВВП Японії становить 4,9 трлн доларів. Таким чином, пакет допомоги буде трохи менше трильйона доларів.

На тлі пандемії коронавірусу Японія перенесла проведення Олімпійських Ігор-2020 на наступний рік.