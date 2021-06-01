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В Японії вперше виявили мутацію "британського" штаму коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Влада японського міста Кобе заявила про першу підтверджену мутацію "британського" штаму коронавірусу. Новий вид COVID-19 виявили у чоловіка в травні.

Про це повідомляє Telegraph.

В ході аналізу було встановлено, що тип вірусу чоловіка мав крім характерної для "британського" штаму мутації N501Y мутацію E484Q.

"Пацієнт звернувся до медичного закладу 17 травня у зв'язку зі слабовираженими болями в області живота. Після проведення ПЛР-тесту було підтверджено наявність коронавірусу. Потім було проведено дослідження зразка на наявність мутацій і була виявлена мутація N501Y", - йдеться в релізі адміністрації міста.

Нагадаємо, Японія продовжує карантин, в країні виявили рекордну захворюваність COVID-19.

Раніше повідомлялося, що коронавірус паралізував лікарні мегаполісу в Японії. Лікарі просять владу відмовитися від Олімпіади.

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