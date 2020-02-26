В Японії збільшилася кількість жертв коронавіруса

Кількість жертв коронавіруса в Японії зросла до семи осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Як повідомляється, сьомою жертвою коронавіруса в країні став житель Токіо, яким за 80. Він помер від запалення легенів після зараження коронавірусом.

В Міністерстві охорони здоров'я країни заявляють, що

Нагадаємо, за даними на 25 лютого, кількість заражених коронавірусом в Японії збільшилася до 862 осіб. У це число входить 691 людини з круїзного лайнера Diamond Princess, який зараз перебуває на карантині.

Раніше повідомлялося, що в Японії від коронавіруса помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який два тижні перебував на карантині. Жертвою коронавіруса став 80-річний японець. Він був госпіталізований після того, як тести показали позитивний результат на наявність у нього вірусу.