RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Японії знімають режим надзвичайного стану через коронавірус в шести префектурах

Автор: Роман Тверденко

В Японії вирішили зняти режим надзвичайного стану, введений через коронавірусу. Це рішення поширюється на шість префектур.

Про це повідомляє Japan Times.

З 1 березня знімуть режим НС в префектурах Осака, Хіого, Кіото, Айті, Гіфу і Фукуока. Там кількість госпіталізацій і приріст нових випадків суттєво зменшилися, через що в цих регіонах можна зосередитися на обмеження розповсюдження вірусу.

Очікується, що в цих префектурах зможуть працювати ресторани і кафе, але їх попросять закриватися до 21:00 в обмін на грошову компенсацію.

В інших регіонах Японії зняття режиму ПП відбудеться спочатку заплановану дату 7 березня. В країні в цілому спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом, але ряд обмежень залишаться і після скасування надзвичайного стану.

Раніше повідомлялося, що влада іспанської столиці Мадрида обговорюють можливість посилення карантинних обмежень на території регіону. Заходи повинні вступити в силу не пізніше 14 березня.

Також відомо, що Чернівецька обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин у регіоні через спалах COVID-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Черновицкая областьКарантин
Читайте також
Знову локдаун. "Червона зона" карантину в Україні розширюється: які області під загрозою
У Мадриді посилять карантин на два тижні через COVID
Прогноз погоди