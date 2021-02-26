В Японії знімають режим надзвичайного стану через коронавірус в шести префектурах

В Японії вирішили зняти режим надзвичайного стану, введений через коронавірусу. Це рішення поширюється на шість префектур.

З 1 березня знімуть режим НС в префектурах Осака, Хіого, Кіото, Айті, Гіфу і Фукуока. Там кількість госпіталізацій і приріст нових випадків суттєво зменшилися, через що в цих регіонах можна зосередитися на обмеження розповсюдження вірусу.

Очікується, що в цих префектурах зможуть працювати ресторани і кафе, але їх попросять закриватися до 21:00 в обмін на грошову компенсацію.

В інших регіонах Японії зняття режиму ПП відбудеться спочатку заплановану дату 7 березня. В країні в цілому спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом, але ряд обмежень залишаться і після скасування надзвичайного стану.