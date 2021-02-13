В Японії стався землетрус, є загроза цунамі

В Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.2. Він стався неподалік регіону Фукусіма.
Про це свідчать дані Volcanodiscovery.com.
За даними сайту, підземний поштовх стався близько 16:07 за київським часом. Епіцентр знаходився на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма.
Місцеві метеорологи оголосили про загрозу цунамі в результаті землетрусу, але в цілому руйнувань від нього не чекають.
Відомо, що землетрус відчувався в близько 10 префектурах, включаючи столицю Токіо. Очікуються і афтершоки.
Також зазначається, що приблизно в цьому регіоні стався сильний землетрус і цунамі в березні 2011 року. Тоді в результаті поштовхів магнітудою 9.0 - 9.1 загинули понад 15 тисяч людей, а збитки від руйнувань оцінили в 309 мільярдів доларів.
Сьогодні повідомлялося, що на території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв'язком.