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У Японії представлять систему перевірки вакцинації із розпізнаванням облич

Автор: Іванна Шовкун

Японська компанія NEC розпочне повномасштабне впровадження системи сертифікації вакцинації проти COVID-19 на основі розпізнавання облич. Очікується, що система використовуватиметься на туристичних об'єктах та майданчиках для проведення заходів та допоможе зменшити затори та знизити витрати на робочу силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство Kyodo.

Користувачі мають зареєструвати свою історію вакцинації в додатку і надати фотографію свого обличчя. Система відсканує знімок, а потім зможе сканувати обличчя камерою на вході в об'єкт. Так програма підтвердить статус вакцинації протягом декількох секунд.

За даними NEC, точність цієї технології становить 99,9%, навіть коли користувач носить маску.

Компанія заявила, що у листопаді провела пробне використання технології. Випробування показали, що система може скоротити час у черзі та кількість необхідного персоналу.

Нагадаємо, група японських дослідників заявила про ефективність вакцини, яку вони розробляють, щоб допомагати ВІЛ-інфікованим. Препарат успішно ліквідував вірус у мавпи.

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Вакцина