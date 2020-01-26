В Японії підтвердили нові випадки зараження коронавірусом

В Японії зареєстрували четвертий випадок зараження людини коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, хворим є 40-річний турист з китайського Уханя. Він став четвертим пацієнтом з пневмонією, викликаної невідомим раніше коронавірусом.

Зокрема, перший випадок зараження ним в Японії виявили 16 січня. Тоді вірус знайшли у 30-річного чоловіка з префектури Канагава, який повернувся з Уханя. Пізніше з китайського міста в Токіо прибули ще два заразилися туриста - 40-річний чоловік і 30-річна жінка.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Японія оголосили евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, де стався спалах нового виду коронавіруса.

Так, японське видання NHK повідомило, що Міністерство закордонних справ Японії домовляється з урядом Китаю про евакуацію японських громадян з міста Ухань. Вважається, що станом на п'ятницю, 24 січня, у китайському Ухані перебували близько 700 громадян Японії.