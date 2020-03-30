В Японії планують виділити 17% ВВП для стимулювання економіки через коронавірус

Керівна партія Японії запропонує пакет заходів для стимулювання економіки на суму 16-17% від валового внутрішнього продукту через вплив пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Голова керівної Ліберально-демократичної партії Фуміо Кишида повідомив журналістам, що у вівторок партія запропонує уряду офіційний пакет для стимулювання економіки Японії.

Відзначимо, за даними Світового банку на 2019 рік, ВВП Японії становить 4,9 трильйона доларів.

Нагадаємо, раніше у Японії оголосили нову хвилю епідемії коронавірусу. Разом з тим, в Японії було зареєстровано 1314 випадків захворювання коронавірусом. Прем'єр-міністр може оголосити надзвичайний стан, якщо хвороба буде представляти серйозну небезпеку для життя людей і, якщо її швидке поширення загрожує серйозними економічними збитками.

Також РБК-Україна писало, що Японія через коронавірус запропонувала відкласти Олімпіаду в Токіо на рік, не пізніше літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в китайській провінції Хубей, яка була епіцентром коронавірусу COVID-19, служба цивільної авіації Китаю почала відновлювати авіасполучення.