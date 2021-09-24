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В Японії планують скасувати режим НС, введений через COVID

Автор: Валерія Поліщук

В Японії режим надзвичайного стану через COVID - 19 планують скасувати в більшості районів країни, оскільки ситуація з коронавірусом почала поліпшуватися. Очікується, що режим НС можуть скасувати до кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра охорони здоров'я країни Норіхіса Тамура, темпи госпіталізації хворих і наявність місць в лікарнях визначатимуть, чи буде надзвичайний стан в Токіо і більшій частині країни скасовано в кінці місяця.

"Вислухавши думки експертів, Кабінет Міністрів прийме остаточне рішення", - заявив він.

Рівень зараження коронавірусом в Японії досяг максимуму в минулому місяці в ході п'ятої хвилі пандемії, викликаної "Дельта" штамом. У відповідь на це Уряд Японії ввів надзвичайні обмеження, що охопили близько 80% населення, які, за словами чиновників, були необхідні для того, щоб лікарні не були перевантажені.

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ЯпоніяНадзвичайний станКоронавірус