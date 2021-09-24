В Японії планують скасувати режим НС, введений через COVID

За словами міністра охорони здоров'я країни Норіхіса Тамура, темпи госпіталізації хворих і наявність місць в лікарнях визначатимуть, чи буде надзвичайний стан в Токіо і більшій частині країни скасовано в кінці місяця.

"Вислухавши думки експертів, Кабінет Міністрів прийме остаточне рішення", - заявив він.

Рівень зараження коронавірусом в Японії досяг максимуму в минулому місяці в ході п'ятої хвилі пандемії, викликаної "Дельта" штамом. У відповідь на це Уряд Японії ввів надзвичайні обмеження, що охопили близько 80% населення, які, за словами чиновників, були необхідні для того, щоб лікарні не були перевантажені.