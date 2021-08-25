В Японії відклали використання вакцини Moderna через сторонні речовини

Фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical, що займається продажем і поширенням препарату Moderna в Японії, у зв'язку з цим заявила, що пацієнтам поки вирішено не вводити 1,63 млн доз цієї вакцини як запобіжний захід.

При цьому в компанії відзначили, що поки тільки належить вивчити відомості про виявлення сторонніх матеріалів.

Торік влада Японії підписала угоди з британсько-шведською компанією AstraZeneca, американською фірмою Moderna і американо-німецьким консорціумом компаній Pfizer і BioNTech на постачання

++вакцин від коронавірусу. Всі три препарати схвалені для застосування японським МОЗ.

Вакцинація в Японії почалася в середині лютого. Першими прищеплювати стали медичних працівників.