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В Японії відклали використання вакцини Moderna через сторонні речовини

Автор: Артур Родивилов

Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії заявило про те, що в ряді доз вакцини Moderna виявлені сторонні речовини. Надійшли відомості з різних центрів вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo.

Фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical, що займається продажем і поширенням препарату Moderna в Японії, у зв'язку з цим заявила, що пацієнтам поки вирішено не вводити 1,63 млн доз цієї вакцини як запобіжний захід.

При цьому в компанії відзначили, що поки тільки належить вивчити відомості про виявлення сторонніх матеріалів.

Торік влада Японії підписала угоди з британсько-шведською компанією AstraZeneca, американською фірмою Moderna і американо-німецьким консорціумом компаній Pfizer і BioNTech на постачання

++вакцин від коронавірусу. Всі три препарати схвалені для застосування японським МОЗ.

Вакцинація в Японії почалася в середині лютого. Першими прищеплювати стали медичних працівників.

Нагадаємо, що в Японії коронавірус розповзається швидкими темпами. Випадки захворювання штамом "Дельта" виявили не тільки в столиці.

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Вакцинація