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В Японії виявили спалах пташиного грипу, вже знищено 2 млн курей

Японія, Понеділок 14 грудня 2020 06:21
В Японії виявили спалах пташиного грипу, вже знищено 2 млн курей
Фото: кури (pexels)
Автор: Даша Харченко

На фермі в селищі Хіагасіомі в Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Через це планують знищити понад 11 тисяч курей.

Про це повідомляє Kyodo.

На фермі уже знайшли близько 50 загиблих тварин, у яких аналізи підтвердили наявність пташиного грипу. Також ввели заборону на переміщення курей і яєць в зоні три кілометри навколо ферми.

Крім того, зазначається, що у 2020 році пташиний грип зафіксували вже в десяти префектурах країни. А з початку листопада знищили 2 млн курей.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиній фермі. Вона знаходиться на південному заході країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на сході Польщі виявили пташиний грип на індичих фермах, у результаті чого були забиті до 40 тисяч птахів.

Крім того, у Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Раніше данський уряд планував знищити 17 млн норок з-за мутованого штаму коронавірусу.

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