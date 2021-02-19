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У Японії виявили нову мутацію коронавірусу

Автор: РБК-Україна

В Японії зафіксували нову мутацію коронавірусу. Вона відрізняється від штамів, раніше з'явилися в країні з Великобританії, ПАР і Бразилії.

Про це повідомляє The Japan Times.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като заявив, що 91 випадок зараження новим штамом коронавірусу був виявлений в регіоні Канто на сході Японії, ще два випадки зараження були виявлені на карантинному пункті в аеропорту.

Національний інститут інфекційних захворювань Японії зазначив, що новий штам, ймовірно, виник за кордоном, проте він відрізняється від інших штамів, які раніше були виявлені на території Японії.

Експерти побоюються, що новий штам більш стійкий до існуючих вакцин.

Нагадаємо, 14 лютого Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалив вакцину від коронавірусу компанії Pfizer на території країни.

Крім того, в Японії 17 січня почалася масова вакцинація жителів країни від COVID-19. У першу чергу щеплення отримають медики, пенсіонери і люди з хронічними захворюваннями.

Раніше повідомлялося, що влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну через виявлених у світі нових мутацій коронавірусу.

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