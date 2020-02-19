В Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин, введений через коронавіруса

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин, який раніше вводили через коронавіруса у кількох пасажирів. Про це повідомляє японський гостелеканал NHK.

Після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Весь процес висадки людей завершиться до п'ятниці, 21 лютого.

Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

Проте тим, у кого медики виявили вірус, доведеться залишатися на борту лайнера ще на додатковий період карантину. Всього на судні подорожувало з понад 3,7 тис. пасажирів з 56 країн.

Нагадаємо, з Києва до китайського міста Ухань вилетів літак, котрий евакуює українських громадян і громадян ще 10 країн.